Добыча песка на Бакальской косе привела к сокращению площади особо охраняемой природной территории.

Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте написал т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов, передает Крыминформ.

"Исследования, проведенные научными организациями по моему поручению, показали изменение гидрологического режима в районе Бакальской косы и сокращение площади особо охраняемой природной территории. В связи с этим обратился в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой поручить Федеральному агентству по недропользованию досрочно прекратить действие лицензии на добычу песка. Считаю, что работы на Бакальской косе должны быть прекращены в ближайшее время", – написал Аксенов.

"Мы предлагаем, чтобы вопросы, связанные с использованием недр и добычей полезных ископаемых, согласовывались на региональном уровне. Наши предложения актуальны для всех субъектов Российской Федерации. Подобные проекты должны учитывать интересы и планы социально-экономического развития регионов. Это должно быть прописано в федеральном законе. Кроме того, по данной проблеме мною направлено обращение в Генпрокуратуру РФ", – добавил он.

Аксенов ранее неоднократно обращался в Федеральное агентство по недропользованию с просьбой не продлевать лицензию частной компании, которая занимается добычей песка на Бакальской косе, однако обращения не были услышаны. Он "попросил" прокурора оккупированного Крыма Олега Камшилова провести проверку действий должностных лиц, выдавших лицензию, и оценить ущерб, нанесенный добычей песка.

Этот вопрос был также поднят на заседании Совета Федерации. Ольга Ковитиди обратилась к верхней палате парламента России с просьбой не допустить варварского отношения к природным богатствам. "Сенатор от Крыма" также считает, что Росприроднадзору необходимо провести проверку соблюдения требований природоохранного законодательства при добыче песка на Бакальской косе, а минприроды РФ – провести исследования по установлению ущерба от добычи песка.