Доля десяти крупнейших стран-экспортеров в общем объеме грузинского экспорта составила 72,9%.

Крупнейшие экспортные рынки по странам — Россия (454,0 млн долларов США), Азербайджан (444,6 млн долларов США) и Армения (353,9 млн долларов США). В то же время суммарный грузинский экспорт в страны СНГ — 1, 794 млрд долларов, в ЕС — 752.3 млн долларов, пишет Бизнес Грузия.

По предварительным данным, в январе-ноябре доля десяти крупнейших стран-импортеров в Грузию составила 65,8% от общего объема импорта. В тройку лидеров по странам вошли Турция (1, 448 млрд долларов США), Россия (868,0 млн долларов США) и Китай (785,3 млн долларов США). Суммарный импорт из ЕС — 2, 087 млрд долларов, из СНГ — 2, 173 млрд долларов.

Таким образом крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция (1,633 млрд долларов США), Россия (1,322 млрд долларов США) и Китай (982,4 млн долларов США). Товарооборот со странами СНГ составил 3, 968 млрд долларов США, ЕС — 2, 839 млрд долларов.