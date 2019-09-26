Верховный суд оккупированного Крыма оставил в силе решение первой инстанции о заключении под стражу при задержании на территории РФ или экстрадиции Энвера Кутия, который обвиняется российскими правоохранительными органами по ст. 208 » Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем».

Соответствующие решение приняла судья Елена Спасенова. При задержании на территории РФ или экстрадиции Энвер Кутия будет заключен под стражу сроком на два месяца, пишет Крымский процесс.

В ходе заседания прокурор приобщила к материалам дела постановление об объявлении Энвера Кутия в международной розыск. Адвокат по назначению возражал против избрания данной меры пресечения на том основании, что следствие не представило доказательств наличия у обвиняемого российского гражданства. При этом, по словам зашиты, субъектом преступления по данной уголовной статье являются граждане РФ.

В ходе заседания не оглашались обстоятельства, на основании которых Энвер Кутия обвиняется в преступлении по части 2 статьи 208 УК РФ. Однако в российских СМИ его называют непосредственным исполнителем подрыва ЛЭП в Херсонской области в 2015 году, что привело к энергетической блокаде аннексированного Россией Крыма.