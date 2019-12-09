ЮВО: В Ростовской области инженерно-штурмовое подразделение ЮВО уничтожило условного противника
|18:30 19.12.2019
|Ростовская область
Инженерно-штурмовое подразделение отдельного инженерного соединения Южного военного округа в рамках тактико-специального учения уничтожило условного противника на полигоне Бородиновка в Ростовской области.
В ходе учения впервые был апробирован новый метод борьбы с туннельной обороной условного противника. Военнослужащие инженерного подразделения штурма ЮВО отработали задачи по обнаружению туннелей и ведению в них разведки, а также провели бой в туннеле и захватили штаб условного противника, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
Кроме того, военные инженеры провели инженерную разведку маршрутов движения войск, обнаружение мин и зарядов взрывчатых веществ с помощью минно-розыскных собак, уничтожение мин на месте с использованием современных миноискателей ИМП-С2, ИНВУ-3М «Коршун» и переносного искателя проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ. Задачи по разминированию военнослужащие выполняли в защитном костюме ОВР-2.
Также военнослужащие инженерно-дорожного подразделения, применив новейшие тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, обеспечили преодоление войсками оврагов и рвов в ходе проведения марша.
В тактико-специальном учении приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц вооружения военной и специальной техники.
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