В РФ у самолета Ил-76 в полете отказал двигатель
|18:15 19.12.2019
|Россия
В Российской Федерации у самолета Ил-76 при полете отказал один из двигателей. Позже он благополучно приземлился в аэропорту Жуковский в Подмосковье.
Об этом сообщили в экстренных службах Российской Федерации, пишет Информационное сопротивление.
Борт принадлежит научному летно-исследовательскому институту, у него отказал один из четырех двигателей. «После выработки топлива Ил-76 совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет. Помощь оперативных служб не понадобилась», — сказал собеседник российских СМИ.
Всего на борту находились 13 человек. Самолет был заправлен 50 тоннами топлива.
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