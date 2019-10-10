В Российской Федерации у самолета Ил-76 при полете отказал один из двигателей. Позже он благополучно приземлился в аэропорту Жуковский в Подмосковье.

Об этом сообщили в экстренных службах Российской Федерации, пишет Информационное сопротивление.

Борт принадлежит научному летно-исследовательскому институту, у него отказал один из четырех двигателей. «После выработки топлива Ил-76 совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет. Помощь оперативных служб не понадобилась», — сказал собеседник российских СМИ.



Всего на борту находились 13 человек. Самолет был заправлен 50 тоннами топлива.