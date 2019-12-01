Бакинский судостроительный завод Baku Shipyard в торжественной обстановке сдал в эксплуатацию «Лачин» — первый построенный в Азербайджане каспийский танкер-продуктовоз-химовоз (проект RST12C) и спустил на воду «Азербайджан» — головной пассажирский железнодорожно-автомобильный паром для Каспия (проект CNF18C).

Заказник обоих судов — ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», пишет Судостроение и cудоремонт.

Танкеры проекта RST12C соответствуют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго-Балтийского пути («Волго-Дон макс» класс). Длина «Лачин» составляет 141,00 м, ширина — 16,9 м, высота борта — 6,0 м, высота тронка — 1,75 метра.

Вместимость шести грузовых танков и двух отстойных танков 9190 м³ (у хорошо известного танкера пр.RST27 — 8100 м³), дедвейт в море — 8009 т при осадке 4,54 м (у RST27 — 7030 т), в реке при осадке 3,60 м — 5580 т. Обеспечивается одновременная перевозка 2 сортов груза.

В качестве главных двигателей используются два среднеоборотных дизеля мощностью по 1200 кВт, работающие на полноповоротные винторулевые колонки. Скорость в эксплуатации — 10,0 узлов.

Электростанция состоит из трех дизель-генераторов по 350 кВт и аварийно-стояночного 150-киловаттного ДГ. Подруливающее устройство — 230 кВт.

«Азербайджан» (пр.CNF18C) представляет собой пассажирский автомобильно-железнодорожный паром «открытого» типа с бульбообразной носовой оконечность, транцевой кормой, избыточным надводным бортом и двумя грузовыми палубами. Жилая надстройка расположена в носу, машинное отделение — в корме.

Это судно может перевозить 56 вагонов с шириной колеи 1520 мм, 50 автопоездов и до 100 пассажиров. Схема грузообработки – кормовая: для вагонов и автомобилей. Предусмотрена также бортовая рампа для погрузки-выгрузки автотехники на обычные причалы.

Длина парома пр.CNF18C 154.5 м, ширина 17.7 м, высота борта 7.5 м, осадка 4.5 м, дедвейт 5540 т.

Энергетическая установка состоит из двух дизелей мощностью по 2600 кВт, работающих через реверс-редукторы на 2 винта фиксированного шага.

Судовая электростанция включает в себя четыре дизель-генератора мощностью по 300 кВт каждый, и аварийный 300-киловаттный ДГ.

Для улучшения управляемости на малых ходах паром оборудуют носовым и кормовым подруливающим устройством типа «винт в трубе». Мощность каждого — 350 кВт.

Скорость судна при использовании 85% мощности ГД составит не менее 14 узлов. Дальность плавания — 2500 миль.

В настоящее время на Baku Shipyard продолжается постройка второго танкера пр.RST12C «Кельбаджа́р» (строительный №111), заложенного 18 апреля 2018 года и второго парома пр.CNF18C «Академик Зарифа Алиева» (строительный №109), заложенного 4 марта 2018 года.

Фото с официального сайта президента Азербайджанской Республики