Севастопольцы берут микрозаймы на празднование Нового года
|17:45 19.12.2019
|Севастополь
Жители Севастополя в преддверии праздников пошли к ростовщикам — душа требует праздника, а зарплаты не тянут покупку подарков и новогодние развлечения.
Об этом пишет ForPost со ссылкой на РИА Новости.
Исследование финансового маркетплейса «Юником 24» показало, что около 45% заемщиков не хватает денег на подарки, 40% — на новогодний стол. Еще 10% берут займ на развлечения и путешествия в период праздников, 5% — на другие нужды, в том числе и на праздничную одежду.
Аналитики отметили, что повышенный спрос на средства микрофинансовых организаций — обычное явление во второй декаде декабря.
По прогнозам, в декабре россиянам выдадут 3,2 млн займов на общую сумму 33–34 млрд рублей. В прошлом году таких займов было 2,8 млн на сумму 30–31 млрд рублей.
В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств назвали большой ошибкой оформление кредитов на подарки и развлечения, поскольку эмоциональные ссуды могут привести к просрочке уже в январе.
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