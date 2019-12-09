Жители Севастополя в преддверии праздников пошли к ростовщикам — душа требует праздника, а зарплаты не тянут покупку подарков и новогодние развлечения.

Об этом пишет ForPost со ссылкой на РИА Новости.

Исследование финансового маркетплейса «Юником 24» показало, что около 45% заемщиков не хватает денег на подарки, 40% — на новогодний стол. Еще 10% берут займ на развлечения и путешествия в период праздников, 5% — на другие нужды, в том числе и на праздничную одежду.

Аналитики отметили, что повышенный спрос на средства микрофинансовых организаций — обычное явление во второй декаде декабря.

По прогнозам, в декабре россиянам выдадут 3,2 млн займов на общую сумму 33–34 млрд рублей. В прошлом году таких займов было 2,8 млн на сумму 30–31 млрд рублей.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств назвали большой ошибкой оформление кредитов на подарки и развлечения, поскольку эмоциональные ссуды могут привести к просрочке уже в январе.