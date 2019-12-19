Крымские налоговики отправятся в рейды по новогодним корпоративам
|13:30 19.12.2019
|Крым
Специалисты крымского управления Федеральной налоговой службы в ближайший месяц усилят контроль заведений общественного питания, где будут проводиться новогодние корпоративы.
Об этом рассказал руководитель ведомства Роман Наздрачев, пишут Новости Крыма.
«Начиная с 20 декабря и до середины января мы будем проводить усиленный налоговый контроль за предприятиями общепита, за проведением всевозможных корпоративов. Сейчас в Симферополе нет общепитов, где после 20 декабря есть свободные места. Это большой соблазн для данной категории предприятий. Будем делать рейды в усиленном режиме», – сказал Наздрачев.
Руководитель УФНС оккупированного Крыма обратился к владельцам заведений общепита с просьбой, чтобы все наличные деньги, которые они получают от проведения праздничных корпоративов, проходили через кассовые аппараты.
Ще на цю тему:
«Крымгазсети» хотят взыскать 55,5 млн рублей с завода Титан
Задолженность крымчан по налогам за год выросла на 30%
Жителям оккупированной Ялты придется платить налог на недвижимость
В Севастополе ужесточили региональные особенности рынка труда
З кримської компанії Бахматюка держава намагається стягнути четверть мільярда гривень
Крымчанам придется платить налог на жилье
Около половины номерного фонда отелей Крыма работает в "тени" – оккупационные власти
Оккупированный Крым "акционировал" Керченский метзавод
13-й судоремонтный завод в оккупированном Крыму может перейти в ОСК