Соединенным Штатам известно о том, где находятся и какие задачи выполняют вооруженные крылатыми ракетами российские субмарины класса Kilo (по классификации НАТО; подлодки проекта 877 "Палтус" (или "Варшавянка") в Средиземном море.

Об этом в среду, 18 декабря, на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, сказал командующий ВМС США в Европе и Африке, адмирал Джеймс Фогго.

"Четыре подводные лодки класса Kilo <...> находятся в Черном море, и две осуществляют свою деятельности в районе Сирии и за ее пределами, в Средиземном море", - сказал командующий ВМС США в Европе и Африке.

"Важно, что мы знаем, какие задачи они там [в Средиземном море] выполняют, где они находятся, потому что у них на вооружении стоят крылатые ракеты "Калибр", и поэтому мы должны знать, что они планируют. Эти ракеты могут достигнуть любой европейской столицы. Я не говорю, что они [Россия] намерены это сделать, но здравый смысл диктует необходимость понимать, <...> где они находятся и какие задачи выполняют", - заявил адмирал.

"В российском [военном] присутствии в Сирии нет ничего нового. <...> Их ВМФ обеспечивает там постоянное присутствие, это присутствие растет со временем", - считает он. По словам адмирала, перед тем, как в 2018 году США совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии, Пентагон зафиксировал "крайне высокую российскую активность в районе побережья у [портовых городов] Тартуса и Латакии". "Там были десятки кораблей", - добавил Фогго. По его словам, речь идет о "военных кораблях и суднах снабжения".

Военное присутствие России в Сирии, по прогнозам адмирала, будет "сохраняться в обозримом будущем".

Россия, продолжил он, считает порты в Сирии очень важными и наращивает там свое присутствие, как и в Калининграде и в аннексированном Крыму. "В Калининграде, на Балтике сосредоточена очень высокая плотность военнослужащих, вооружений, боевых систем", - добавил он.

После аннексии Крыма Россией, сказал адмирал, на полуострове "были установлены несколько систем ограничения доступа, например, [российские зенитные ракетные системы (ЗРС)] С-400". Фогго считает, что Россия пользуется положениями конвенции Монтрё, которые позволяют ей проводить операции с подлодками в Черном море.

"Что касается систем ограничения доступа, в Крыму идет активное наращивание сил, в частности, ЗРС С-400 и С-300, прибрежных радиолокационных станций, противокорабельных крылатых ракет - все это дает возможность лишить [противника] доступа к прибрежному пространству", - заключил адмирал.