Зеленський призначив посла в Молдові / Фото
|20:30 19.12.2019
|Украина
Президент Володимир Зеленський призначив послом України в Молдові Марка Шевченка, який був тимчасовим повіреним у справах України в Канаді.
Відповідний указ від 18 грудня оприлюднений на сайті голови держави в четвер, 19 грудня, повідомляє "Європейська правда".
Шевченко має досвід роботи з Молдовою, адже у 2003-2007 рр. працював радником з політичних питань посольства України в Молдові.
У 2012 та 2014-15 роках Шевченко був тимчасовим повіреним у справах України в Канаді.
Україна з квітня 2019 року не мала посла в Молдові. Тодішній президент України Петро Порошенко 25 квітня підписав указ про звільнення Івана Гнатишина з посади посла України в Молдові. Гнатишин був призначений на посаду у липні 2015 року.
Фото з сайту ЄП
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