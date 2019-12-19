Зеленський призначив посла в Молдові / Фото

20:30 19.12.2019   Украина

Президент Володимир Зеленський призначив послом України в Молдові Марка Шевченка, який був тимчасовим повіреним у справах України в Канаді.

Відповідний указ від 18 грудня оприлюднений на сайті голови держави в четвер, 19 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Шевченко має досвід роботи з Молдовою, адже у 2003-2007 рр. працював радником з політичних питань посольства України в Молдові.

У 2012 та 2014-15 роках Шевченко був тимчасовим повіреним у справах України в Канаді.

Україна з квітня 2019 року не мала посла в Молдові. Тодішній президент України Петро Порошенко 25 квітня підписав указ про звільнення Івана Гнатишина з посади посла України в Молдові. Гнатишин був призначений на посаду у липні 2015 року.

Фото з сайту ЄП



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