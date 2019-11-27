Порт «Черноморск» впервые достиг грузооборота 25 млн тонн

16:30 19.12.2019   Украина

Морской порт «Черноморск» с начала 2019 года по состоянию на 19 декабря впервые в своей истории зафиксировал грузооборот 25 млн тонн. 

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта, пишет издание Порты Украины

«Стивидоры «Черноморска» установили исторический рекорд грузопереработки, достигнув показателя 25 млн тонн (с учетом ООО «Черноморский рыбный порт»)», — сказано в сообщении.

По данным ГП «Администрация морских портов Украины», на указанную дату порт увеличил грузооборот в годовом сравнении на 14%, или на 3,506 млн тонн — до 25,041 млн тонн.

В октябре 2019 года председатель Совета морского порта «Черноморск» Вячеслав Волошин прогнозировал рекордный годовой показатель грузооборота за всю историю порта.

ГП «Морской торговый порт «Черноморск» по итогам 2019 года ожидает отрицательный финансовый результат (убыток) в размере 134,566 млн грн. 

Морской порт «Черноморск» расположен на берегах Сухого лимана в 12 милях к юго-западу от Одессы. Годовая проектная мощность — более 30 млн тонн. Количество грузовых причалов — 25, длина грузового причального фронта — 5,459 километра. В порту работают портовые операторы ГП «МТП «Черноморск», ООО «Трансбалктерминал», ООО «Ильичевский зерновой терминал», ООО «Транс-сервис», ООО «Рисоил Терминал», ООО «Олир Резорсис» и др.

Морской порт «Черноморск» в 2018 году увеличил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 25% — до 21,535 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 15,9% против 12,9% в 2017 году.



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