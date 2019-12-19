18 грудня колишній постійний представник України при ООН Володимир Єльченко офіційно вступив на посаду посла України в США.

Про що йдеться на сайті глави держави, пише Апостроф.

Так, в указі президента №911/2019 йдеться: "Призначити Єльченка Володимира Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в США".

Крім того, президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Сергія Кислицю постійним постійним представником України при Організації Об’єднаних Націй.

Указ датований 18 грудня 2019 року, пише Радіо Свобода.

Сергій Кислиця з березня 2014 року є заступником міністра закордонних справ України.

60-річний Єльченко є уродженцем Києва. Тут він закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права КНУ ім. Т. Шевченка.

Після закінчення навчання працював в МЗС і зараз вважається одним з найдосвідченіших українських дипломатів. Свого часу він працював представником України в ООН, в Австрії і в Росії.

Перший досвід роботи в ООН він отримав в 1986 році, коли став другим секретарем українського представництва в цій міжнародній організації.

У 1997 році Єльченка призначили постійним представником України в ООН. На цій посаді він був до літа 2001 року.

На початку 2000-х років був заступником міністра закордонних справ Анатолія Зленка. а в 2003-2005 - першим заступником міністра Костянтина Грищенка.

Потім Єльченко п'ять років працював послом України в Австрії, а з літа 2010 року і до кінця 2015 року Єльченко обіймав посаду посла України в Росії.

У грудні 2015 його призначили постпредом України в ООН.

Раніше Володимир Єльченко заявляв, що ООН відзначають нахабне порушення Женевських конвенцій Росією через зміни демографії анексованого Криму.