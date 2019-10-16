За последние полгода в Грецию прибыло 45 тысяч нелегальных мигрантов
|16:00 19.12.2019
|Греция
Число нелегальных мигрантов, прибывших в Грецию в «поисках убежища», за второе полугодие 2019 года составило около 45 000 человек.
При этом их количество продолжает расти с каждым днем на несколько сот человек, пишет издание Русские Афины.
Всего же с начала 2019 года, по данным операционного портала ООН по делам беженцев, в Грецию прибыло 71 368 человек, по данным на 16 декабря 2019 года. Учитывая, что на январь 2019 года число лиц претендующих на статус беженца в Греции уже составляло около 75 000 человек, общее число соискателей убежища в стране приблизительно равно 146 000 человек.
За последние шесть месяцев Греция приняла 45 000 новых мигрантов, заявил в среду 18 декабря уполномоченный правительства по первичному приему беженцев Манос Логотетис. Чиновник также сообщил, что Афины планируют в 2020 году выслать в Турцию около 10 000 просителей убежища. Логотетис заявил о кризисе, который оказался «значительно более серьезным» для Греции, чем кризис 2015 года. Тогда почти все беженцы, прибывшие в Грецию, переехали в другие страны ЕС. Но после закрытия границ в конце 2015 года они в основном остаются на территории греческого государства. В основном, так как часть нелегальным способом, используя контрабандистов, перебирается в Италию и оттуда в другие страны Европы и Британию.
В конце ноября стало известно, что власти Греции планируют закрыть три крупнейших лагеря для беженцев на островах Лесбос, Самос и Хиос. Вместо них должно быть создано 5 «центров отъезда и идентификации». Предполагается, что в этих центрах будут размещать мигрантов без перспектив получить убежище, которых необходимо вернуть на родину. Речь идет о закрытых лагерях тюремного типа, которые беженцам запретят покидать. При этом мигрантов, у которых есть шанс получить убежище, будут направлять на материковую часть Греции.
Отмечается, что власти островов, где правительство планирует открыть центры, не горят желанием размещать на своей территории эти лагеря. Сейчас в правительстве идут переговоры, связанные с решением этого конфликта.
Стоит также отметить, что правительство Греции не имеет точных данных по числу нелегалов, находящихся сейчас на территории страны. Многие из прибывших ранее «беженцев» самостоятельно убыли из страны, в основном нелегальным способом. А прибывшие через северную границу с Турцией не особо спешат легализировать свой статус, считая Грецию транзитной страной на пути в Европу.
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