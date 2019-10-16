За последние полгода в Грецию прибыло 45 тысяч нелегальных мигрантов

16:00 19.12.2019   Греция

Число нелегальных мигрантов, прибывших в Грецию в «поисках убежища», за второе полугодие 2019 года составило около 45 000 человек. 

При этом их количество продолжает расти с каждым днем на несколько сот человек, пишет издание Русские Афины.

Всего же с начала 2019 года, по данным операционного портала ООН по делам беженцев, в Грецию прибыло 71 368 человек, по данным на 16 декабря 2019 года. Учитывая, что на январь  2019 года число лиц претендующих на статус беженца в Греции уже составляло около 75 000 человек, общее число соискателей убежища в стране приблизительно равно 146 000 человек.

За последние шесть месяцев Греция приняла 45 000 новых мигрантов, заявил в среду 18 декабря уполномоченный правительства по первичному приему беженцев Манос Логотетис. Чиновник также сообщил, что Афины планируют в 2020 году выслать в Турцию около 10 000 просителей убежища. Логотетис заявил о кризисе, который оказался «значительно более серьезным» для Греции, чем кризис 2015 года. Тогда почти все беженцы, прибывшие в Грецию, переехали в другие страны ЕС. Но после закрытия границ в конце 2015 года они в основном остаются на территории греческого государства. В основном, так как часть нелегальным способом, используя контрабандистов, перебирается в Италию и оттуда в другие страны Европы и Британию.

В конце ноября стало известно, что власти Греции планируют закрыть три крупнейших лагеря для беженцев на островах Лесбос, Самос и Хиос. Вместо них должно быть создано 5 «центров отъезда и идентификации». Предполагается, что в этих центрах будут размещать мигрантов без перспектив получить убежище, которых необходимо вернуть на родину. Речь идет о закрытых лагерях тюремного типа, которые беженцам запретят покидать. При этом мигрантов, у которых есть шанс получить убежище, будут направлять на материковую часть Греции.

Отмечается, что власти островов, где  правительство планирует открыть центры, не горят желанием размещать на своей территории эти лагеря. Сейчас в правительстве идут переговоры, связанные с решением этого конфликта. 

Стоит также отметить, что правительство Греции не имеет точных данных по числу нелегалов, находящихся сейчас на территории страны. Многие из прибывших ранее «беженцев» самостоятельно убыли из страны, в основном нелегальным способом. А прибывшие через северную границу с Турцией не особо спешат легализировать свой статус, считая Грецию транзитной страной на пути в Европу.



Ще на цю тему:

20:30 22.11.2019
Греція закриє двері для мігрантів, які не мають права на притулок - прем'єр
17:45 20.11.2019
Греція закриє три найбільші міграційні табори і створить спеціальні центри на материку
17:45 04.11.2019
Поліція виявила більш ніж 40 мігрантів у холодильній фурі в Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
08:30 25.09.2019
Греція готується закрити сухопутні кордони через наплив мігрантів
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
15:10 03.08.2018
Еврокомиссия выделила Греции 37,5 млн евро для приема мигрантов
16:24 21.06.2018
Еврокомиссия готова оказать финансовую помощь "за прием беженцев"
16:21 08.06.2018
В Греции перевернулся микроавтобус с мигрантами, шесть погибших
19:18 11.05.2018
Патры: мигранты атакуют порт "не на жизнь, а на смерть"
12:09 23.04.2018
В Греции прошли столкновения мигрантов и полиции
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
Всі новини країни
Армения Армения
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
09:00 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие провели ряд учений
08:45 17.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперских пар
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 19.12.2019
За последние полгода в Грецию прибыло 45 тысяч нелегальных мигрантов
15:15 18.12.2019
Греція очікує на прибуття 100 тисяч нових мігрантів у 2020 році
11:45 18.12.2019
У Греції знайшли гробниці віком 3,5 тисячі років
16:21 16.12.2019
В Афінах біля відділення поліції виявили саморобну бомбу
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:15 19.12.2019
Крупнейшим импортным рынком для Грузии по-прежнему остается Турция
15:15 19.12.2019
ЮВО: В Абхазии более 3 тысяч российских военнослужащих приступили к боевым стрельбам
11:45 19.12.2019
Правление МВФ одобрило решение выделить Грузии $41,4 миллиона
17:15 17.12.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии уничтожили отряды условных террористов
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 18.12.2019
Опозиція вимагає від президента Молдови відмовитися від федералізації - заради України
16:45 18.12.2019
ЄСПЛ зобов’язав Молдову виплатити 6 тис. євро мешканці Кишинева через шум у ресторані
13:41 18.12.2019
Під урядом Молдови демонстранти вимагають схвалити Стамбульську конвенцію
18:00 17.12.2019
Молдова хочет продлить контракт с Газпромом на три года
Всі новини країни
Россия Россия
18:30 19.12.2019
ЮВО: В Ростовской области инженерно-штурмовое подразделение ЮВО уничтожило условного противника
18:15 19.12.2019
В РФ у самолета Ил-76 в полете отказал двигатель
17:30 19.12.2019
Збитки від пожежі на кораблі «Адмірал Кузнецов» склали півтора мільярда доларів
17:15 19.12.2019
В США заявили, что знают, какие задачи выполняют российские подлодки в Средиземном море
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
20:30 13.12.2019
Парламент Румынии рассматривает вопрос о приобретении дополнительной партии истребителей F-16
Всі новини країни
Турция Турция
11:15 19.12.2019
В двух провинциях Турции началась антитеррористическая операция Kıran
19:30 17.12.2019
Голова Пентагону відреагував на погрози Ердогана закрити бази НАТО
18:15 17.12.2019
Турецкая армия получит отечественные дроны с пулеметами
15:15 17.12.2019
На Кипре сел турецкий военный беспилотник
Всі новини країни
Украина Украина
19:45 19.12.2019
«Крымгазсети» хотят взыскать 55,5 млн рублей с завода Титан
19:30 19.12.2019
Оккупанты обеспокоились исчезновением Бакальской косы из-за варварской добычи песка
19:00 19.12.2019
В Крыму заочно арестован "виновник" энергетической блокады полуострова
18:45 19.12.2019
В Крыму откладывается открытие медцентра им. Семашко
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд