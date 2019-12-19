Reuters сообщил, кто и зачем загрязнил нефть в “Дружбе”

15:45 19.12.2019   Россия

Агентство Reuters опубликовало свое расследование по “грязной” нефти в нефтепроводе “Дружба”. 

Этот трансграничный скандал затронул в этом году несколько государств, пишет ghall.com

Напомним, в конце апреля стало известно, что из России по трубопроводу “Дружба” идет загрязненная нефть. В результате на некоторое время от поставок российской нефти отказались Польша, Германия, Словакия, Украина. О поломке дорогостоящего оборудования на нефтеперерабатывающих заводах заявила Беларусь. 

Результаты трех независимых тестов “грязной” нефти показали, что на 85% загрязнение состоит из тетрохларида углерода, передает Reuters. Кроме того, четыре российских нефтетрейдера из Самарской области и Татарстана (где, по утверждению “Транснефти”, произошло загрязнение “Дружбы”) признали, что регулярно разводили качественную нефть тетрохлоридом углерода. 

Reuters обращает внимание на три момента. 

Первый: нефтедобывающие компании не имеют никакого отношения к загрязнению “Дружбы”. 

Тетрохлорид углерода — чрезвычайно токсичное вещество, которое никак не используется при добыче нефти или ее транспортировке. Согласно Монреальскому протоколу 1989 года, ратифицированным всеми странами, производство и утилизация тетрохлорида углерода подлежит контролю со стороны Секретариата Программы ООН по окружающей среде. Как отмечает business-gazeta.ru, при попадании тетрохлорида углерода на горячие поверхности образуется ядовитый газ фосген. Это вещество использовалось как химическое оружие во время Первой Мировой войны. 

Второй: тетрохлорид углерода сливали в “Дружбу” системно. Случайно (по халатности) попасть в трубу “отравляющее вещество” не могло. Единственный способ — криминальный. 

Третий: регулярно такие действия не могли происходить без участия менеджеров “Транснефти”. По крайней мере, на уровне среднего звена этой компании.



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