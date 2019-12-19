Reuters сообщил, кто и зачем загрязнил нефть в “Дружбе”
|15:45 19.12.2019
|Россия
Агентство Reuters опубликовало свое расследование по “грязной” нефти в нефтепроводе “Дружба”.
Этот трансграничный скандал затронул в этом году несколько государств, пишет ghall.com.
Напомним, в конце апреля стало известно, что из России по трубопроводу “Дружба” идет загрязненная нефть. В результате на некоторое время от поставок российской нефти отказались Польша, Германия, Словакия, Украина. О поломке дорогостоящего оборудования на нефтеперерабатывающих заводах заявила Беларусь.
Результаты трех независимых тестов “грязной” нефти показали, что на 85% загрязнение состоит из тетрохларида углерода, передает Reuters. Кроме того, четыре российских нефтетрейдера из Самарской области и Татарстана (где, по утверждению “Транснефти”, произошло загрязнение “Дружбы”) признали, что регулярно разводили качественную нефть тетрохлоридом углерода.
Reuters обращает внимание на три момента.
Первый: нефтедобывающие компании не имеют никакого отношения к загрязнению “Дружбы”.
Тетрохлорид углерода — чрезвычайно токсичное вещество, которое никак не используется при добыче нефти или ее транспортировке. Согласно Монреальскому протоколу 1989 года, ратифицированным всеми странами, производство и утилизация тетрохлорида углерода подлежит контролю со стороны Секретариата Программы ООН по окружающей среде. Как отмечает business-gazeta.ru, при попадании тетрохлорида углерода на горячие поверхности образуется ядовитый газ фосген. Это вещество использовалось как химическое оружие во время Первой Мировой войны.
Второй: тетрохлорид углерода сливали в “Дружбу” системно. Случайно (по халатности) попасть в трубу “отравляющее вещество” не могло. Единственный способ — криминальный.
Третий: регулярно такие действия не могли происходить без участия менеджеров “Транснефти”. По крайней мере, на уровне среднего звена этой компании.
Ще на цю тему:
Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России и насчитало полезных ископаемых на 93 триллиона рублей
«Роснефть» за полгода потеряла треть денежного потока
Новые правила судоходства повлияют на цену российской нефти
Россия сократила добычу нефти из-за проблем с Дружбой – Reuters
Экспорт российской нефти в США резко вырос
Прокачка нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" не возобновлена
Новые правила Международной морской организации ООН приведут к миллиардным убыткам российских НПЗ
Уже в 2018 году США опередят Россию по добыче нефти - прогноз ОПЕК
Европейские трейдеры жалуются на качество нефти из РФ