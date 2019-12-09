ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
|15:30 19.12.2019
|Армения
В рамках слаживания подразделений российской военной базы в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения подразделений инженерных войск.
Полевые практические занятия проводятся на полигоне Камхуд на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря, пишет пресс-служба Минобороны России.
Военнослужащие выполняют нормативы по тактической, специальной, огневой подготовке, отрабатывают вождение боевых машин в горной местности, изучают требования и основы безопасности военной службы, а также обучаются добыче с использованием станции комплексной очистки СКО-10 «Гигиена».
К практическим занятиям по боевой подготовке привлечено более 100 военнослужащих и около 50 единиц специальной военной техники.
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