В рамках слаживания подразделений российской военной базы в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения подразделений инженерных войск.

Полевые практические занятия проводятся на полигоне Камхуд на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря, пишет пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащие выполняют нормативы по тактической, специальной, огневой подготовке, отрабатывают вождение боевых машин в горной местности, изучают требования и основы безопасности военной службы, а также обучаются добыче с использованием станции комплексной очистки СКО-10 «Гигиена».

К практическим занятиям по боевой подготовке привлечено более 100 военнослужащих и около 50 единиц специальной военной техники.