Строительство многофункциональных буксиров-спасателей наткнулось на санкции

15:00 19.12.2019   Россия

При постройке серии многофункциональных аварийно-спасательных судов-буксиров (МСС) проекта MPSV12 Невский ССЗ (входит в ОСК с сентября 2019 года) столкнулся со сложностями поставки оборудования, попавшего под санкции

Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал президент ОСК Алексей Рахманов, пишет sudostroenie.info.

"Тут чисто санкционная история. Специальное оборудование, которое нужно для обследования дна, попало в списки продукции двойного назначения, и мы получили отказ от поставщика", – пояснил глава корпорации.

Напомним, серия МСС проекта MPSV12 (разработчик – "МИБ-Дизайн-СПб") строится на Невском ССЗ по заказу "Дирекции госзаказчика" для Морспасслужбы. Головное МСС "Бахтемир" было принято в эксплуатацию 16 мая 2019 года. В декабре верфь передала заказчику второе судно "Калас".

Многофункциональный буксир проекта MPSV12:

Длина габаритная – 79,85 м
Ширина (с учетом привального бруса) – 17,36 м
Высота борта на миделе – 6,70 м
Максимальная осадка – 4,50 м
Дедвейт при максимальной осадке – 1820 т
Максимальная мощность ГД – 2х2600 кВт
Автономность – не менее 30 суток



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