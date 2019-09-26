При постройке серии многофункциональных аварийно-спасательных судов-буксиров (МСС) проекта MPSV12 Невский ССЗ (входит в ОСК с сентября 2019 года) столкнулся со сложностями поставки оборудования, попавшего под санкции .

Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал президент ОСК Алексей Рахманов, пишет sudostroenie.info.

"Тут чисто санкционная история. Специальное оборудование, которое нужно для обследования дна, попало в списки продукции двойного назначения, и мы получили отказ от поставщика", – пояснил глава корпорации.

Напомним, серия МСС проекта MPSV12 (разработчик – "МИБ-Дизайн-СПб") строится на Невском ССЗ по заказу "Дирекции госзаказчика" для Морспасслужбы. Головное МСС "Бахтемир" было принято в эксплуатацию 16 мая 2019 года. В декабре верфь передала заказчику второе судно "Калас".

Многофункциональный буксир проекта MPSV12:

Длина габаритная – 79,85 м

Ширина (с учетом привального бруса) – 17,36 м

Высота борта на миделе – 6,70 м

Максимальная осадка – 4,50 м

Дедвейт при максимальной осадке – 1820 т

Максимальная мощность ГД – 2х2600 кВт

Автономность – не менее 30 суток