Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
|14:45 19.12.2019
|Румыния
Унаслідок зіткнення пасажирського та вантажного поїздів поблизу Бухареста постраждали 11 людей.
Як пише Укрінформ, про це із посиланням на Інспекцію з надзвичайних ситуацій регіону Прагова, де відбувся інцидент, повідомляє Xinhua.
“10 людей були доставлені до місцевої лікарні у Плоєшті — столиці регіону, 11-ий постраждалий отримав множинні травми та був гелікоптером доправлений до Бухареста”, - йдеться у матеріалі.
За словами рятувальників жоден поранений не перебуває у критичному стані.
За попередньою інформацією, зіткнення відбулося через те, що вантажний поїзд не виконав вимоги світлових сигналів. Точні причини інциденту будуть встановлені спеціальною комісією.
Додамо, що на борту пасажирського поїзда, який на момент зіткнення рухався зі швидкістю 20 км/год, перебувало 50 пасажирів. Близько години рух поїздів у обидва напрямки за маршрутом Бухарест-Плоєшті-південна був закритий.
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