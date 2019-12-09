Молодые летчики за штурвалами многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота страны-агрессора провели воздушные дуэли в небе над Крымом.

«В ходе учебно-тренировочных полетов молодые асы выполнили полеты по одиночному плану, а также в составе пар и звеньев», – сообщает Новый Севастополь со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Завершением мероприятия боевой подготовки стало проведение летчиками дуэльных упражнений на встречных курсах с отработкой элементов сложного пилотажа.

Всего в учебно-тренировочных полетах было задействовано 6 самолетов из состава полка морской авиации и противовоздушной обороны.