Летчики Черноморского флота провели воздушные дуэли в небе над Крымом
|14:30 19.12.2019
|Крым
Молодые летчики за штурвалами многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота страны-агрессора провели воздушные дуэли в небе над Крымом.
«В ходе учебно-тренировочных полетов молодые асы выполнили полеты по одиночному плану, а также в составе пар и звеньев», – сообщает Новый Севастополь со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Завершением мероприятия боевой подготовки стало проведение летчиками дуэльных упражнений на встречных курсах с отработкой элементов сложного пилотажа.
Всего в учебно-тренировочных полетах было задействовано 6 самолетов из состава полка морской авиации и противовоздушной обороны.
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