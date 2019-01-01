В России в рамках программы инвестиционных квот заключены договоры на строительство 43 судов.

В указанное число входят 18 судов для Дальневосточного бассейна с объёмом инвестиций 93 млрд рублей и 25 судов для Северного бассейна с объёмом инвестиций 73 млрд рублей, пишет sudostroenie.info.

Такие данные привел в ходе научно-практической конференции на тему правового обеспечения развития рыбохозяйственного комплекса, прошедшей в Госдуме 17 декабря, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, следует из материалов на сайте парламента.

Вместе с тем господдержка необходима для строительства 120 новых судов для Азово-Черноморского, Волжско-Каспийского и Западного рыбохозяйственных бассейнов. Это связано с низкой рентабельностью промысла в данных регионах.