Росрыболовство отметило низкую рентабельность промысла в Азово-Черноморском бассейне

14:15 19.12.2019   Россия

В России в рамках программы инвестиционных квот заключены договоры на строительство 43 судов. 

В указанное число входят 18 судов для Дальневосточного бассейна с объёмом инвестиций 93 млрд рублей и 25 судов для Северного бассейна с объёмом инвестиций 73 млрд рублей, пишет sudostroenie.info.

Такие данные привел в ходе научно-практической конференции на тему правового обеспечения развития рыбохозяйственного комплекса, прошедшей в Госдуме 17 декабря, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, следует из материалов на сайте парламента.

Вместе с тем господдержка необходима для строительства 120 новых судов для Азово-Черноморского, Волжско-Каспийского и Западного рыбохозяйственных бассейнов. Это связано с низкой рентабельностью промысла в данных регионах.



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