Более 1,5 тысяч призывников начали проходить службу на Черноморском флоте
|14:00 19.12.2019
|Крым
Более 1,5 тысяч призывников начали проходить службу на кораблях и в воинских частях Черноморского флота страны-агрессора.
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ, пишет Крыминформ.
«С начала осеннего 2019 года призыва граждан на военную службу более 1500 новобранцев прибыли для прохождения военной службы на корабли и в воинские части Черноморского флота. На данный момент общее количество прибывших военнослужащих составляет более 90% от запланированного числа призывников», – говорится в сообщении.
После прибытия в соединения флота, все военнослужащие осеннего призыва прошли подготовительный курс, получив знания и навыки по основным направлениям общевойсковой подготовки.
Отмечается, что на флоте ожидают еще одну группу молодого пополнения, после прибытия которой план призыва будет выполнен. Всего в ходе осеннего призыва на ЧФ отправятся служить 1,6 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что около 2,6 тысяч крымчан оккупанты незаконно отправят на службу в Вооруженных силах РФ в ходе осенней призывной кампании.
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