ВМФ России по итогам 2019 года получит 25 кораблей и судов, в том числе пять носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, пишет Интерфакс.



"По итогам года Военно-Морской Флот получит 25 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе 5 носителей, оснащенных ракетным комплексом "Калибр", - сказал Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.



По его словам, с 2019 года были "увеличены темпы производства кораблей дальней морской зоны". Все они будут оснащены высокоточными ракетами большой дальности., отметил начальник Генштаба.



"Также особое внимание уделяется строительству многоцелевых подводных лодок и многофункциональных надводных кораблей, оснащенных ракетными комплексами высокоточного оружия "Калибр", "Циркон" и другим современным вооружением", - добавил Герасимов, слова которого приводит официальная газета Минобороны РФ "Красная Звезда".



О необходимости активно наращивать боевые возможности флота за счет поступления в его состав кораблей и подлодок с "Цирконами" заявил 2 декабря президент Росси Владимир Путин.



Современные российские корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Установка унифицирована для запуска нескольких типов ракет "Калибр", а также ракет "Оникс", "БраМос" и "Циркон", пишет издание.