ВМФ России получит в 2019 году пять кораблей с "Калибрами"
|13:45 19.12.2019
|Россия
ВМФ России по итогам 2019 года получит 25 кораблей и судов, в том числе пять носителей крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, пишет Интерфакс.
"По итогам года Военно-Морской Флот получит 25 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе 5 носителей, оснащенных ракетным комплексом "Калибр", - сказал Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
По его словам, с 2019 года были "увеличены темпы производства кораблей дальней морской зоны". Все они будут оснащены высокоточными ракетами большой дальности., отметил начальник Генштаба.
"Также особое внимание уделяется строительству многоцелевых подводных лодок и многофункциональных надводных кораблей, оснащенных ракетными комплексами высокоточного оружия "Калибр", "Циркон" и другим современным вооружением", - добавил Герасимов, слова которого приводит официальная газета Минобороны РФ "Красная Звезда".
О необходимости активно наращивать боевые возможности флота за счет поступления в его состав кораблей и подлодок с "Цирконами" заявил 2 декабря президент Росси Владимир Путин.
Современные российские корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Установка унифицирована для запуска нескольких типов ракет "Калибр", а также ракет "Оникс", "БраМос" и "Циркон", пишет издание.
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