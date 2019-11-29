ВМФ России получит в 2019 году пять кораблей с "Калибрами"

13:45 19.12.2019   Россия

ВМФ России по итогам 2019 года получит 25 кораблей и судов, в том числе пять носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, пишет Интерфакс.
       
"По итогам года Военно-Морской Флот получит 25 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе 5 носителей, оснащенных ракетным комплексом "Калибр", - сказал Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
       
По его словам, с 2019 года были "увеличены темпы производства кораблей дальней морской зоны". Все они будут оснащены высокоточными ракетами большой дальности., отметил начальник Генштаба.
       
"Также особое внимание уделяется строительству многоцелевых подводных лодок и многофункциональных надводных кораблей, оснащенных ракетными комплексами высокоточного оружия "Калибр", "Циркон" и другим современным вооружением", - добавил Герасимов, слова которого приводит официальная газета Минобороны РФ "Красная Звезда".
       
О необходимости активно наращивать боевые возможности флота за счет поступления в его состав кораблей и подлодок с "Цирконами" заявил 2 декабря президент Росси Владимир Путин.
 
Современные российские корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Установка унифицирована для запуска нескольких типов ракет "Калибр", а также ракет "Оникс", "БраМос" и "Циркон", пишет издание.



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