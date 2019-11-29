Збитки від пожежі на кораблі «Адмірал Кузнецов» склали півтора мільярда доларів

17:30 19.12.2019   Россия

Збитки від пожежі на російському важкому авіаносному крейсері «Адмірал Кузнецов» склали 95 мільярдів рублів (це близько півтора мільярда доларів або 35 мільярдів гривень). 

Як пише Радіо Свобода, про це повідомляє російське видання «Коммерсант» із посиланням на джерело в штабі Північного флоту.

За словами джерела, в цю суму входить не тільки пошкодження конструкцій авіаносця, але і зламане ремонтне обладнання, а також травмовані військові і цивільні фахівці.

12 грудня в результаті пожежі на «Адміралі Кузнецові», який перебуває на ремонті, загинули дві людини, ще 14 постраждали.

Загоряння на авіаносці сталося від іскри при проведенні зварювальних робіт. За попередніми даними, зварювальна окалина потрапила на неприбраний мотлох у трюмі, згодом вогонь перекинувся на електрокабелі. Гасили пожежу понад добу.

Важкий авіаносний крейсер «Адмірал Кузнецов» – єдиний авіаносець у складі російського флоту. У квітні 2018 року він був переданий у відання Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК). Цивільним фахівцям треба було повністю модернізувати його енергосистеми і озброєння. На ці роботи було укладено контракт вартістю близько 65 мільярдів рублів. Ще 23 мільярди рублів було заплановано на реконструкцію сухого доку для ремонту. Ремонт корабля мав тривати до кінця 2022 року, але тепер це забере щонайменше на рік довше, відзначають джерела видання «Ведомости».

У жовтні 2018 року, коли корабель стояв у плавучому доку на заводі в Мурманську, стався збій у електропостачанні. Док затонув, а один з кранів впав на палубу авіаносця, залишивши діру розміром чотири на п'ять метрів.



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