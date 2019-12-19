У Конгресі США підтримали виділення майже $700 млн допомоги Україні

13:15 19.12.2019   Украина

Конгресвумен-демократка Марсі Каптур повідомила, що на 2020 рік Конгрес схвалив виділення Україні загалом 698 мільйонів доларів допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Голос Америки.

Це на 2,3 мільйони більше, ніж торік. Голосування за законопроєкти щодо фінансування роботи уряду США на 2020-й рік відбулись у Палаті представників напередодні.

Надалі їх має розглянути Сенат США.

"У час коли весь світ спантеличений через політизацію питання фінансової підтримки України з боку адміністрації США, ці нові заходи з боку послідовного Конгресу дають сигнал про надійну та потужну двопартійну підтримку демократичного шляху України, вільної від Російської агресії. Конгрес не повинен дозволяти цій, або будь-якій адміністрації, знову незаконно затримати подібну підтримку", -йдеться у заяві Марсі Каптур.

Також Комітет із закордонних справ Сенату США у середу, 18 грудня підтримав проєкт жорстких санкції щодо Росії S.482, які один із співавторів законопроєкту назвав "пекельними".



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