У Bellingcat відреагували на скаргу Цемаха до Європейського суду з прав людини

Засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс відреагував на скаргу фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха до Європейського суду з прав людини проти України та Нідерландів.



Про це повідомляє "Укрінформ".

"Це, скоріше, відображає збочену природу всієї ситуації. Спочатку зі звільненням Цемаха українським судом у рамках обміну полоненими між Україною та Росією, попри те, що він українець, потім його втеча безпосередньо до Росії, а потім відмова Росії співпрацювати з Нідерландами щодо його затримання, а тепер ось це", - заявив Хіггінс.

Напередодні повідомлялося, що бойовик терористичної угруповання "ДНР" Володимир Цемах, підозрюваний у справі про катастрофу MH17, подав у Європейський суд з прав людини скаргу проти України і Нідерландів. Цемах звинуватив правоохоронні органи двох країн у тому, що його викрали та незаконно утримували в слідчому ізоляторі в Києві. Адвокат бойовика стверджує, що його клієнта нібито змушували приймати психотропні препарати.

Раніше Австралія, Нідерланди і група депутатів Європарламенту просили Україну не обмінювати Цемаха на українських в'язнів Кремля. За словами президента Володимира Зеленського, перед видачею нідерландські слідчі все ж допитали підозрюваного. А після обміну прокуратура Нідерландів направила в РФ запит про видачу Цемаха.

Проте, як повідомила дочка бойовика, незабаром після обміну він залишив РФ і повернувся до ОРДЛО.

Прокуратура Нідерландів звинуватила Російську Федерацію у свідомому приховуванні Цемаха – одного з п'яти ключових підозрюваних у справі MH17.

19 червня Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох осіб, причетних до катастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17: росіяни Сергій Дубінський ("Хмурий"), Олег Пулатов ("Гюрза"), Ігор Гіркін ("Стрєлков") і українець Леонід Харченко ("Кріт"). Судовий процес у справі може розпочатися вже навесні наступного року.

СБУ оголосила підозру фігурантам справи у скоєнні злочину - "терористичного акту, що призвів до загибелі людини".

17 липня 2014 року над містом Шахтарськ Донецької області з екранів радарів зник "Боїнг-777", що належав "Малайзійським авіалініям" і здійснював рейс МН17 за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур. У катастрофі загинули екіпаж і пасажири літака – усі 298 осіб, зокрема 80 дітей.

Майже через чотири роки, у травні 2018-го, Міжнародна слідча група (JIT) на пресконференції у Гаазі продемонструвала уламки ракети, якою збили літак. Комплекс "Бук", з якого було випущено ракету, належав 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується в Курську.