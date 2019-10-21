Задолженность крымчан по налогам в текущем году выросла на 30% – с 3,2 млрд рублей до 4,5 млрд рублей.

Об этом сообщил руководитель управления Федеральной Налоговой службы по оккупированному Крыму Роман Наздрачев, пишет РИА Новости.

"Прирост налогового долга составил 1,3 миллиарда рублей во все уровни бюджетной системы. Это не может не настораживать", – сказал глава ведомства.

По данным УФНС оккупированного Крыма, большую половину этой суммы составляет задолженность по страховым взносам – 776 млн рублей. Темп роста долга по данным платежам составил 228%. Также 305 млн рублей составляет задолженность по НДС, 220 млн рублей – по акцизным платежам.

По словам Наздрачева, по итогам 2019 года из Крыма во все уровни бюджетной системы РФ поступит 120 млрд рублей налогов.

"Если в Крыму собирается 120 миллиардов рублей налогов, то 4,5 миллиарда оседает в задолженности. Уровень собираемости налоговых платежей в республике составляет 96,2%", – констатировал руководитель оккупационного ведомства.