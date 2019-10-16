Госдума России продлила до 1 июля 2021 года особый режима регулирования тарифов за природный газ для потребителей оккупированных Крыма и Севастополя.

Закон принят во втором и третьем чтениях 18 декабря, пишут Примечания.

До 1 января 2020 года законодательство в сфере газоснабжения, в том числе о госрегулировании цен (тарифов) в этой сфере, применяется в Крыму с учетом особенностей, установленных Правительством РФ. Принятый депутатами Госдумы закон продлевает применение этих особенностей до 1 июля 2021 года.

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ в заключении к законопроекту отмечал, что продление действия особенностей применения законодательства РФ о госрегулировании тарифов необходимо «для недопущения резкого роста тарифов на газ в Крыму и Севастополе».

Цель документа в том, чтобы обеспечить поэтапность доведения оптовых и розничных цен для жителей оккупированных Крыма и Севастополя до уровня цен Южного федерального округа.

Очередная индексация оптовых цен на газ в Крыму и Севастополе должна быть проведена 1 января 2020 года.

До 1 января 2020 года ПАО «Севастопольгаз» реализует населению города природный газ по тарифам в диапазоне от 4,65 до 8,12 рублей за 1 кубометр в зависимости от потребленного объема (для потребителй, имеющих приборы учета расхода газа).