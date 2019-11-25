В самолетах Аэрофлота массово фиксируют течи топлива: опубликованы данные

12:30 19.12.2019   Россия

В самолетах российской авиакомпании Аэрофлот начали массово фиксировать течи топлива.

Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincidents, пишет группа Информационное сопротивление.

По данным авторов канала, только за один день 14 декабря стало известно о трех инцидентах с самолетами компании.

«Интересное «обострение» Airbus Аэрофлот. Они потекли.

AFL0032 а-320 VP-BIX Аэрофлот Шереметьево-Санкт-Петербург 14.12.19. 21.10 мск. Возврат на стоянку с точки запуска из-за капельной течи топлива из дренажа двигателя 

AFL1844 а-320 VP-BLN Аэрофлот Шереметьево-Кишинев 14.12.19. 22.45 мск. Возврат на стоянку с точки запуска из-за капельной течи топлива из дренажа двигателя 2.

AFL1247-a320 VQ-BAY после запуска двигателя в 0711UTC экипаж доложил о течи топлива из двигателя и зарулил на стоянку», — пишут авторы Aviaincidents.



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