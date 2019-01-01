Правление МВФ одобрило решение выделить Грузии $41,4 миллиона
|11:45 19.12.2019
|Грузия
Исполнительный совет МВФ поддержал завершение пятого обзора грузинской программы и выделение Грузии 41,4 млн долл аров США.
Совет также поддержал продление грузинской программы на один год до 11 апреля 2021 года, пишет Бизнес.Грузия.
Заместитель исполнительного директора МВФ Тао Чжан отметил, что экономика Грузии проявила устойчивость к негативным шокам, в стране высокий экономический рост, а дефицит текущего счета сокращается. Тем не менее, Чжан отмечает, что в экономике Грузии имеются риски, которые связаны с внутренними и международными факторами, и, возможно, могут отразиться на инвестициях.
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