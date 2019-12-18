Россия задержала несколько японских судов
|11:30 19.12.2019
|Россия
Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов.
Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на телеканал NHK.
Суда принадлежат кооперативу в городе Немуро в префектуре Хоккайдо, они занимались промыслом осьминогов в рамках соглашения между Россией и Японией.
По словам представителя префектуры, шхуны были направлены на остров Кунасири после того, как российская сторона заявила о несоответствиях в судовых записях об объемах улова.
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