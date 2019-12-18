Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов.

Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на телеканал NHK.

Суда принадлежат кооперативу в городе Немуро в префектуре Хоккайдо, они занимались промыслом осьминогов в рамках соглашения между Россией и Японией.

По словам представителя префектуры, шхуны были направлены на остров Кунасири после того, как российская сторона заявила о несоответствиях в судовых записях об объемах улова.