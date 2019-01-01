В двух провинциях Турции началась антитеррористическая операция Kıran

11:15 19.12.2019   Турция

В турецких провинциях Битлис и Сиирт в среду, 18 декабря, начался VIII этап антитеррористической операции Kıran, в которой задействованы полиция, жандармерия и вооруженные добровольцы.

Об этом сообщает МВД Турции, пишет Анадолу.

В операции задействованы 232 группы спецназа и 3480 сотрудников сил безопасности.

Операция направлена на полное устранение угрозы терроризма на территории Турции.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности.

В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления. В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).



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