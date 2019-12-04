Прокуратура АР Крим прокоментувала прийняття ООН резолюції щодо окупованого півострова
|11:00 19.12.2019
|Крым
18 грудня у Нью-Йорку, Генеральна Асамблея ООН ухвалила нову резолюцію про порушення Росією прав людини на території окупованого півострова, у прокуратурі Автономної республіки Крим прокоментували прийняття документа.
Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу установи.
“Ще один важливий крок на шляху до деокупації Кримського півострова... Важливо, що Резолюція вимагає від держави-окупанта, Російської Федерації, припинити політику зміни демографічної ситуації (шляхом переселення свого населення та примусового виселення) на півострові. Засуджує призовні компанії до лав окупаційних Збройних сил та кримінальне переслідування тих, хто відмовляється від служби в армії”, — вказано у повідомленні.
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