Два больших гидрографических катера проекта 23040Г "Владимир Козицкий" и "Борис Слободник", построенные для ВМФ России на верфи "Нижегородский Теплоход", прибыли в Новороссийск.

В Новороссийске они пройдут все этапы их испытаний. Экипажи катеров и представители верфи готовятся к выходу в море, сообщили в среду, 18 декабря, в пресс-службе Минобороны РФ, передает FlotProm.

Во время выхода в Черное море предстоит проверить функционирование систем жизнеобеспечения и бортовое оборудование судов.

"Владимир Козицкий" и "Борис Слободник" – третий и четвертый БГК проекта 23040Г, их заложили в мае 2018 года. После прохождения заводских ходовых и государственных испытаний суда введут в состав гидрографической службы Черноморского флота. Первые два катера данного типа – "Георгий Зима" и "Александр Евланов" – несут службу на Балтийском флоте.

По условиям госконтракта "Нижегородский Теплоход" должен построить для ВМФ России еще два БГК проекта 23040Г.

Основное предназначение катеров проекта 23040Г – высокоточная площадная съемка рельефа дна для поддержания в актуальном состоянии навигационных морских карт и обслуживание среднегабаритных плавучих средств навигационного оборудования весом до 2 тонн и длиной до 6,5 метра.

Для повышения маневренности катер оборудован двухвальной движительной установкой с винтами фиксированного шага, носовым подруливающим устройством и способен двигаться на малых ходах 4–6 узлов. На катере также установлена современная интегрированная мостиковая система, которая обеспечивает рулевого всей необходимой информацией с носового и кормового пультов управления.

Катера проекта 23040Г при полном водоизмещении 192,7 тонны достигают 33 метров в длину и 6,8 метра в ширину. Средняя осадка – 1,6 метра. Суда оснащены двумя дизельными двигателями мощностью по 248 кВт, позволяющими развивать скорость до 13 узлов.

БГК обладают высокой энерговооруженностью и ледовым классом, что позволяет им работать на внешних рейдах, а также с удалением от мест базирования до 50 миль.