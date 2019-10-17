Россия потратит сотни миллионов долларов на модернизацию порта в Сирии

10:30 19.12.2019   Россия

Россия восстановила работу единственного в Сирии завода химических удобрений в Хомсе, инвестиции в предприятие оцениваются в 200 миллионов долларов

Об этом рассказал вице-премьер российского правительства Юрий Борисов, передает ТАСС

Завод был закрыт из-за боевых действий, сейчас на нем работают полторы тысячи человек. 

Кроме того, по словам Борисова, 500 миллионов долларов за четыре года планируется вложить в порт Тартус. Об источниках финансирования завода и порта Борисов не сказал. 

«Российская сторона намерена наладить работу старого порта и построить новый торговый порт», — сказал чиновник, отметив, что несмотря на низкую загрузку порта, в Тартусе создали 3,7 тысячи рабочих мест. 

В планах российской стороны — модернизация порта до современного уровня, восстановление, а в некоторых регионах — прокладка новой железной дороги через Сирию и Ирак для создания транспортного коридора «Средиземное море —Персидский залив».  Это должно, по замыслу инвесторов, увеличить грузопоток через сирийский порт. 

В сентябре 2019 года Financial Times писала, что «Стройтрансгаз Логистика» (дочернее предприятие «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко) получило разрешение от властей Сирии на добычу фосфатов. Их используют в производстве удобрений. Также, по данным газеты, «Стройтрансгаз Логистика» заключила контракт на эксплуатацию порта Тартус для зарубежных поставок.



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