Финансовые директора ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) прячут убытки от акционеров, создавая тем самым иллюзию стабильности.

Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в интервью журналу "Оборона России", пишет Военное.РФ.



"Сегодня предприятия в оборонно-промышленной отрасли, за редким исключением, вообще не имеют стратегии, направленной на сокращение издержек и повышение операционной эффективности. Кроме того, финансовые директора научились ловко управляться с отчетностью и прятать убытки от акционеров и государства, тем самым создавая иллюзию стабильности", – сказал глава ФАС.

Рост издержек отдельных предприятий ОПК опережает возможности федерального бюджета, считает Игорь Артемьев. "Это приводит к огромным долгам с отсутствием перспектив на какое-либо развитие. Именно поэтому в оборонной промышленности необходимы системные реформы, которые направлены на изменение базовой мотивации менеджмента, осуществляющего управление, а также на стимулирование притока в отрасль частных инвестиций", – указал он.

В начале декабря вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы отечественной оборонки, назвал сумму долгов, которые государство готово "простить" предприятиям отрасли. "У нас объем "токсичных" долгов по подсчетам Минпромторга – около 750 млрд рублей. Из них больше половины этой суммы падает на убыточные предприятия. Их надо списывать", – сказал вице-премьер, уточнив, что речь идет о сумме около 400–450 млрд рублей. По его словам, остальное придется в том или ином виде реструктурировать.

На прошлой неделе генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал, что за последние два с половиной года возглавляемое им ведомство выявило почти 90 тысяч правонарушений в сфере оборонно-промышленного комплекса. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 23 тысячи должностных лиц, возбуждено более 1 тысячи уголовных дел, мерами прокурорского реагирования возмещено 27,5 млрд рублей ущерба.