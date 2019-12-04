КримЅОЅ запустив платформу "Чекаємо вдома" на підтримку політв'язнів
|10:15 19.12.2019
|Крым
Громадська організація КримSOS заявила про запуск платформи "Чекаємо вдома" на підтримку кримських політичних в'язнів, їх сімей та тих, чиї рідні були викрадені в окупованому Криму.
Про це КримЅОЅ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, пише Укрінформ.
"Ми, команда КрымЅОЅ, раді повідомити про довгоочікуваний запуск платформи "Чекаємо вдома" на підтримку кримських політичних в'язнів та їх родин, сімей, чиї рідні були викрадені в окупованому Криму, а також для поширення інформації про ситуацію з правами людини на півострові", - повідомляє КримЅОЅ.
Активісти пропонують придбати футболки та листівки із зображенням символів Криму - інжиру, ялтинської цибулі, граната та ін. Ці листівки та футболки можуть бути оригінальним подарунком. А виручені від продажу кошти будуть спрямовані на придбання медикаментів і всього необхідного для дітей політичних в'язнів.
"Кримські політв'язні - це близько 100 батьків і чоловіків, громадян України, жертв репресивної машини країни окупанта. Гострий перець чи солодкий інжир? Фіолетова ялтинська цибуля чи червоний гранат? Вибір за вами. Ми, в свою чергу, гарантуємо - Крим стане ближче з "Чекаємо вдома", - заявляють активісти КримSOS.
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