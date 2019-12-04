Держдума Росії продовжила особливе регулювання алкогольної галузі в Криму до 2023 року

09:45 19.12.2019   Крым

Держдума Росії ухвалила в остаточному третьому читанні закон про відтермінування до 1 січня 2023 року набуття чинності низки положень російського закону про держрегулювання алкогольної продукції. 

Про це повідомляє сайт Держдуми, пише Крим.Реалії.

«Документ знімає заборону на роздрібний продаж у розлив вина у торгових об'єктах, що належать його виробникам, і за надання ними послуг громадського харчування. Це відповідає світовій практиці і сприятиме розвитку винного туризму на півострові», – заявив голова комітету Держдуми Росії з фінансового ринку Костянтин Бахарев.

За словами Бахарева, реалізація кримських вин на вокзалах і в аеропортах обумовлена тим, що через зепроваджені санкції на міжнародні пасажирські перевезення на півострові відсутні магазини безмитної торгівлі.

Цього року виноробній галузі в Криму буде надана допомога в розмірі 614,6 млн руб.

У нинішньому сезоні кримське підприємство «Масандра» зібрало на 514 тонн менше винограду, ніж торік.



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