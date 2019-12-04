Держдума Росії продовжила особливе регулювання алкогольної галузі в Криму до 2023 року
|09:45 19.12.2019
|Крым
Держдума Росії ухвалила в остаточному третьому читанні закон про відтермінування до 1 січня 2023 року набуття чинності низки положень російського закону про держрегулювання алкогольної продукції.
Про це повідомляє сайт Держдуми, пише Крим.Реалії.
«Документ знімає заборону на роздрібний продаж у розлив вина у торгових об'єктах, що належать його виробникам, і за надання ними послуг громадського харчування. Це відповідає світовій практиці і сприятиме розвитку винного туризму на півострові», – заявив голова комітету Держдуми Росії з фінансового ринку Костянтин Бахарев.
За словами Бахарева, реалізація кримських вин на вокзалах і в аеропортах обумовлена тим, що через зепроваджені санкції на міжнародні пасажирські перевезення на півострові відсутні магазини безмитної торгівлі.
Цього року виноробній галузі в Криму буде надана допомога в розмірі 614,6 млн руб.
У нинішньому сезоні кримське підприємство «Масандра» зібрало на 514 тонн менше винограду, ніж торік.
Ще на цю тему:
"Українського диверсанта" Давиденка етапували до колонії у Саратові
"Фонд развития промышленности" оккупированного Крыма запросил 250 млн руб для "льготного кредитования предприятий"
В оккупированном Крыму поднимут плату за водоотведение
Верховний суд Швейцарії залишив у силі рішення про відшкодування за експропріацію активів "Укрнафти" в Криму
Безработица в Крыму за месяц выросла на 15%
Госдума во втором чтении продлила переходный период виноделам Крыма
Содержание железной дороги на Керченском мосту обойдется в 290 млн рублей за полгода
Онкодиспансер в оккупированном Севастополе опять некому строить