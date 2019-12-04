Корабли Черноморского флота оккупантов сдали первую курсовую задачу
|09:30 19.12.2019
|Крым
Экипажи кораблей Черноморского флота страны-агрессора сдали первую курсовую задачу К-1.
Курсовая задача является ежегодным начальным этапом в системе допуска экипажей кораблей к выполнению ими задач по предназначению, пишет пресс-служба Минобороны России.
В ходе мероприятия моряки провели корабельные учения по приготовлению корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке корабля в пункте базирования, а также тренировки по противовоздушной обороне и противодиверсионной обороне корабля при стоянке в порту.
Также в рамках сдачи задачи экипажи отработали вопросы повседневной организации службы, выполнили нормативы по обслуживанию вооружения и приёму боезапаса на корабли.
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