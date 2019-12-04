Экипажи кораблей Черноморского флота страны-агрессора сдали первую курсовую задачу К-1.

Курсовая задача является ежегодным начальным этапом в системе допуска экипажей кораблей к выполнению ими задач по предназначению, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе мероприятия моряки провели корабельные учения по приготовлению корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке корабля в пункте базирования, а также тренировки по противовоздушной обороне и противодиверсионной обороне корабля при стоянке в порту.

Также в рамках сдачи задачи экипажи отработали вопросы повседневной организации службы, выполнили нормативы по обслуживанию вооружения и приёму боезапаса на корабли.