В России призывают не верить "страшилкам" украинской резолюции ГА ООН по Крыму
|09:15 19.12.2019
|Крым
Генеральная Ассамблея ООН приняла в среду, 18 декабря, предложенную Украиной резолюцию, осуждающую зафиксированные на территории оккупированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления в регионе.
За резолюцию проголосовали 65 стран, против - 23, однако большинство - 83 государства - воздержалось, сообщает ТАСС.
Против резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму выступили Армения, Белоруссия, Китай, Куба, Индия, Казахстан, Киргизия, Сирия и Венесуэла.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин в ходе заседания заявил, что "Крым живет мирной, спокойной жизнью и все желающие могут в этом убедиться". "Добро пожаловать на полуостров, добро пожаловать в Россию", - пригласил он коллег в Генассамблее.
Российский дипломат призвал "не верить милитаристской риторике отдельных украинских представителей и терминологическим "страшилкам" резолюции". "Дружелюбие и понимание - вот что сейчас необходимо в диалоге с добрым украинским народом, ставшим жертвой циничных геополитических экспериментов", - заключил Кузьмин.
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