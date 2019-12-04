На российской военной базе в Армении началось боевое слаживание мотострелковых отделений, расчетов и экипажей штатной военной техники с боевой стрельбой на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз.

Военнослужащие изучают технические характеристики вооружения, выполняют нормативы по тактической и специальной подготовке, вождению боевых машин и стрельбе из штатного стрелкового оружия и гранатометов, пишет пресс-служба Минобороны России.

Особенностью проведения боевых стрельб отделений является обучение военнослужащих правильным действиям на незнакомой высокогорной местности, организации взаимодействия, управлению огнем подразделений.

Военнослужащие совершенствуют мастерство вождения и стрельбы из боевых машин с места и в движении, в условиях динамично меняющейся обстановки современного общевойскового боя.

На комплексные практические занятия в полевых условиях привлечено более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной техники.

Помимо этого, в рамках слаживания подразделений российской военной базы в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения войск радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты.

На полигоне Камхуд военнослужащие отрабатывают действия по выявлению и обнаружению отравляющих веществ на местности, выполняют нормативы по дезактивации, дегазации и дезинфекции экипировки, вооружения и военной техники, в средствах индивидуальной и коллективной защиты преодолевают зараженные участки местности на специальной полосе препятствий.

Специалисты РХБ защиты учатся слаженно выполнять задачи по обнаружению заражения в ходе марша на современных разведывательных химических машинах РХМ-6.

К практическим одиночным полевым занятиям привлечено более 100 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.