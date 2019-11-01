Руководители отдела судебных приставов в Керчи задержаны за взятку

12:45 19.12.2019   Керчь

Начальник керченского отдела службы судебных приставов, его заместитель и пристав-исполнитель задержаны по подозрению в получении взятки. 

В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщила Крыминформу старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по оккупированным Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«По результатам мероприятий, проведенных совместно с республиканским управлением ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела – старшего судебного пристава отдела судебных приставов по городу Керчи УФССП по Республике Крым, его заместителя и судебного пристава-исполнителя данного отдела. Всем им в настоящее время уже предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ)», – сообщила официальный представитель оккупационного ведомства.

Следственным отделом по городу Керчи было установлено, что должностные лица вступили в преступный сговор, направленный на совершение действий в пользу предприятия и дальнейшее получение за это взятки.

По информации СК, начальник отдела и его заместитель дали указание судебному приставу-исполнителю окончить исполнительные производства в отношение предприятия по взысканию штафа на сумму 1,1 млн рублей. В этот же день подчиненная вынесла соответствующие постановления. «12 декабря текущего года замначальника отдела близ автозаправочной станции лично получил от посредника 100 тысяч рублей, распределив их впоследствии между коллегами. После чего должностные лица были задержаны сотрудниками спецподразделения УФСБ России по Республики Крым и городу Севастополю», – добавила Постнова.

По ходатайству следствия судом всем обвиняемым избрана мера пресечения: начальнику отдела и его заместителю – домашний арест, приставу-исполнителю – подписка о невыезде.

В настоящее время в рамках уголовного дела изъята вся необходимая документация, представляющая интерес для следствия, назначен ряд экспертиз, проводятся допросы и осмотры вещественных доказательств, а также следственных и иных процессуальных действий, направленные на установление полной картины преступления.

По информации, размещенной на официальном сайте Управления ФССП по оккупированному Крыму, руководителем отдела судебных приставов в Керчи является Иван Почепцов.



Ще на цю тему:

17:30 17.12.2019
Еще одно уголовное дело возбудили против главного архитектора оккупированного Севастополя
13:30 06.12.2019
Перезагрузка по-крымски: еще два "министра" сохранили свои посты
12:30 04.12.2019
Аксёнов представил шесть "министров обновленного состава правительства" оккупированного Крыма
12:30 25.11.2019
В Крыму прекратили расследование гибели руководителя УФАС
08:30 21.11.2019
"Министр" финансов оккупированного Крыма посетила Кубу в составе российской делегации
14:45 13.11.2019
Госсовет оккупированного Крыма отправил в отставку трех "вице-премьеров"
13:15 06.11.2019
Аксенов отправил в отставку трех, и утвердил кандидатуры шести "вице-премьеров"
12:00 05.11.2019
Путин освободил от должности руководителя управления МЧС по Крыму
18:45 04.11.2019
Призначено першого заступника постпреда президента в Криму
15:45 01.11.2019
Чиновники крымского Минздрава попали в ДТП под Москвой
10:30 01.11.2019
Звинувачуваного у держзраді колишнього "очільника МОЗ" Криму звільнили з-під домашнього арешту
08:45 01.11.2019
В Крыму предъявили обвинение работавшему на оккупантов мэру Красноперекопска
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
Всі новини країни
Армения Армения
09:00 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие провели ряд учений
08:45 17.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперских пар
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
13:00 11.12.2019
Российскую частную оружейную компанию исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
Всі новини країни
Греция Греция
15:15 18.12.2019
Греція очікує на прибуття 100 тисяч нових мігрантів у 2020 році
11:45 18.12.2019
У Греції знайшли гробниці віком 3,5 тисячі років
16:21 16.12.2019
В Афінах біля відділення поліції виявили саморобну бомбу
10:45 13.12.2019
США передали Греции новый ударный беспилотник Reaper MQ-9
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:45 19.12.2019
Правление МВФ одобрило решение выделить Грузии $41,4 миллиона
17:15 17.12.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии уничтожили отряды условных террористов
08:30 17.12.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии выполнили более 40 тысяч контрольных и боевых стрельб
18:45 13.12.2019
Россия начала поставки бензина и дизтоплива в Абхазию по новым правилам
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 18.12.2019
Опозиція вимагає від президента Молдови відмовитися від федералізації - заради України
16:45 18.12.2019
ЄСПЛ зобов’язав Молдову виплатити 6 тис. євро мешканці Кишинева через шум у ресторані
13:41 18.12.2019
Під урядом Молдови демонстранти вимагають схвалити Стамбульську конвенцію
18:00 17.12.2019
Молдова хочет продлить контракт с Газпромом на три года
Всі новини країни
Россия Россия
13:00 19.12.2019
У Bellingcat відреагували на скаргу Цемаха до Європейського суду з прав людини
12:30 19.12.2019
В самолетах Аэрофлота массово фиксируют течи топлива: опубликованы данные
11:30 19.12.2019
Россия задержала несколько японских судов
10:45 19.12.2019
Два больших гидрографических катера пришли в Новороссийск на испытания
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
20:30 13.12.2019
Парламент Румынии рассматривает вопрос о приобретении дополнительной партии истребителей F-16
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
Всі новини країни
Турция Турция
11:15 19.12.2019
В двух провинциях Турции началась антитеррористическая операция Kıran
19:30 17.12.2019
Голова Пентагону відреагував на погрози Ердогана закрити бази НАТО
18:15 17.12.2019
Турецкая армия получит отечественные дроны с пулеметами
15:15 17.12.2019
На Кипре сел турецкий военный беспилотник
Всі новини країни
Украина Украина
13:30 19.12.2019
Крымские налоговики отправятся в рейды по новогодним корпоративам
13:15 19.12.2019
У Конгресі США підтримали виділення майже $700 млн допомоги Україні
12:45 19.12.2019
Руководители отдела судебных приставов в Керчи задержаны за взятку
12:15 19.12.2019
Задолженность крымчан по налогам за год выросла на 30%
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд