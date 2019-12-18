Одним из погибших во время пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» оказался севастополец Виктор Измайлов.

Об этом на своей странице в Facebook пишет ветеран ВМФ Григорий Апресов, сообщают Новости Крыма.

«В результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб офицер службы живучестеи Виктор Измайлов, который эвакуировал рабочих с корабля – наш севастопольский парень, племянник моего первого командира корабля», - написал Апресов.

По его словам, летом этого года Апресов получил звание капитана третьего ранга.

«Но жизнь распорядилась жестоко. С началом пожара офицер решил немедленно спуститься к месту, где проводились сварочные работы, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию рабочих. Вывел всех рабочих из очага пожара, а сам погиб. Вечная память герою!», - отметил ветеран ВМФ.

Пожар произошел на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске 12 декабря. Огонь вспыхнул во время проведения сварочных работ в трюме первого энергоблока. В результате пожара погибли два человека.

Это не первый инцидент с участием «Адмирала Кузнецова». Осенью 2018 года на заводе в Мурманской области произошло ЧП, в ходе которого кран упал на крейсер и оставил в нем пятиметровую пробоину. В результате инцидента пострадали четыре человека.