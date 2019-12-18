На "Адмирале Кузнецове" погиб офицер из Севастополя
|08:45 19.12.2019
|Севастополь
Одним из погибших во время пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» оказался севастополец Виктор Измайлов.
Об этом на своей странице в Facebook пишет ветеран ВМФ Григорий Апресов, сообщают Новости Крыма.
«В результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб офицер службы живучестеи Виктор Измайлов, который эвакуировал рабочих с корабля – наш севастопольский парень, племянник моего первого командира корабля», - написал Апресов.
По его словам, летом этого года Апресов получил звание капитана третьего ранга.
«Но жизнь распорядилась жестоко. С началом пожара офицер решил немедленно спуститься к месту, где проводились сварочные работы, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию рабочих. Вывел всех рабочих из очага пожара, а сам погиб. Вечная память герою!», - отметил ветеран ВМФ.
Пожар произошел на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске 12 декабря. Огонь вспыхнул во время проведения сварочных работ в трюме первого энергоблока. В результате пожара погибли два человека.
Это не первый инцидент с участием «Адмирала Кузнецова». Осенью 2018 года на заводе в Мурманской области произошло ЧП, в ходе которого кран упал на крейсер и оставил в нем пятиметровую пробоину. В результате инцидента пострадали четыре человека.
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