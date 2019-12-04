Генассамблея ООН в среду, 18 декабря, приняла резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина».

Как сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН, «за» принятие документа проголосовали 64 государства, «против» — 23.

Соавторами резолюции стали 38 государств. Среди ключевых положений резолюций: требование к РФ прекратить переселение в Крым своего населения, прекратить массовые преследования активистов, в том числе, общественного объединения «Крымской солидарности», освободить политзаключенных и другие.

В резолюции также содержится призыв к мировому сообществу «продолжить в рамках международной адвокации осуждение нарушений РФ прав человека в Крыму как на двухстороннем, так и на многостороннем уровнях».

Как известно, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей». Среди ключевых положений резолюции — требование к РФ вывести войска из Крыма и прекратить оккупацию.