Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму
|20:11 18.12.2019
|Крым
Генассамблея ООН в среду, 18 декабря, приняла резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина».
Как сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН, «за» принятие документа проголосовали 64 государства, «против» — 23.
Соавторами резолюции стали 38 государств. Среди ключевых положений резолюций: требование к РФ прекратить переселение в Крым своего населения, прекратить массовые преследования активистов, в том числе, общественного объединения «Крымской солидарности», освободить политзаключенных и другие.
В резолюции также содержится призыв к мировому сообществу «продолжить в рамках международной адвокации осуждение нарушений РФ прав человека в Крыму как на двухстороннем, так и на многостороннем уровнях».
Как известно, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей». Среди ключевых положений резолюции — требование к РФ вывести войска из Крыма и прекратить оккупацию.
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