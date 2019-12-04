Посольство України у Вірменії спростувало черговий російський фейк
|08:15 19.12.2019
|Крым
18 грудня 2019 року агентство «Інтерфакс-Росія» з посиланням на Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація) поширило інформацію щодо здійснення російською авіакомпанією «Ікар» (торгова марка «Pegas Fly») регулярних пасажирських перевезень «з трьох міст Росії» в Єреван.
Згідно з повідомленням, авіакомпанії, зокрема, надано допуск до польотів до столиці Вірменії «зі столиці Криму - Сімферополя - сім разів на тиждень», пише на своїй сторинці у Facebook керівник Посольства України в Республіці Вірменія Деніс Автономов.
"Ця інформація є черговим фейком російської пропаганди, спрямованою на міжнародне визнання окупації суверенної української території – Автономної Республіки Крим.
За інформацією Посольства України в Республіці Вірменія Федеральне агентство повітряного транспорту РФ не порушувало перед вірменською стороною питання відкриття авіаційного сполучення Єреван-Сімферополь, жодні документи не підписувалися", - повідомив Автономов.
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