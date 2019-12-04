ЮВО: На Каспийской флотилии начался организационно-мобилизационный сбор

08:00 19.12.2019   Дагестан республика

С руководящим составом, командирами соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл) на базе полка морской пехоты, дислоцированного в Республике Дагестан, стартовал трехдневный организационно-мобилизационный сбор.

Сбор проходит под руководством начальника штаба КФл контр-адмирала Николая Якубовского.

Военнослужащие флотилии должны выработать единые методики проведения занятий по боевой и мобилизационной подготовкам, разноуровневых учений и проверок боеготовности соединений и воинских частей флотилии в новом учебном году, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По завершении сбора на примере роты одного из батальонов полка морской пехоты КФл руководящему командному составу продемонстрируют порядок проведения ротных тактических учений.

Организационно-мобилизационный сбор командного состава будет проводиться до 20 декабря, в нем принимает участие более 100 офицеров соединений и воинских частей КФл.

Помимо этого, в Республике Дагестан военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии приступили к учениям на горном полигоне Аданак в рамках полевого выхода.

Морпехи подразделений КФл в составе отделений, взводов и рот выполняют плановые учебно-боевые задачи – боевые стрельбы по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия, в том числе из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова.

Наводчики новейших бронетранспортёров БТР-82А выполняют разведку целей, корректировку огня из пушки и пулемёта в движении и на месте, а водители-механики – приёмы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересечённой местности.

В учениях принимают участие более 400 военнослужащих и задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники. Выполнение учебно-боевых задач морскими пехотинцами КФл продлится до конца декабря 2019 года.



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