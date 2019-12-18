Глава групи підтримки України Європейської комісії Пітер Вагнер стверджує, що новий європейський комісар з питань політики сусідства та розширення, угорець Олівер Варгеї має намір найближчим часом відвідати Україну.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", про це Вагнер заявив в середу в Страсбурзі в рамках засідання парламентського Комітету асоціації Україна-ЄС.

"Комісар Варгеї передав вам свої вітання. Цього ранку під час зустрічі ми обговорювали українське питання і він готує свій візит до Києва. Конкретна дата, як я сподіваюся, стане відома в найближчі дні", - сказав Вагнер.

За його словами, для нового комісара "Україна є у пріоритетах порядку денного, як це було для нас весь цей час".

Як відомо, новий склад Європейської комісії приступив до роботи з 1 грудня цього року.