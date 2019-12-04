У поліції Криму з'явилися приміщення главку та кінологічного центру

20:45 18.12.2019   Крым

У вівторок, 17 грудня, відбулося відкриття оновленого приміщення для поліції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

"Наразі головне управління кримської поліції розташоване у м Херсоні. За адресою: проспект Адмірала Сенявіна, 128", - повідомляється на сайті Нацполіції України, передає  Інтерфакс-Україна.

Відремонтоване приміщення обладнане з урахуванням потреб кожної окремої служби. Службові кабінети обладнано сучасними меблями, комп'ютерною технікою та всім необхідним для виконання своїх обов'язків особовим складом підрозділу", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, на території Генічеського району створено сучасний кінологічний центр. Його оснащено всім необхідним для утримання та підготовки службових собак. Облаштовано вольєрні комплекси, місця для вигулу собак. Будівництво тривало трохи більше ніж місяць, але не зважаючи на короткий термін - центр побудовано з урахуванням всіх можливих нюансів.

Начальник Головного управління в Автономній Республіці Крим та м. Севастополя Віталій Стрижак від імені особового складу висловив подяку керівництву Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України за всебічну підтримку в створенні належних умов для несення служби співробітниками поліції Криму.



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