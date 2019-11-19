Комітет Сенату США схвалив "санкції з пекла" проти Росії

20:30 18.12.2019   Россия

Комітет з іноземних справ Сенату США схвалив великий пакет санкцій, спрямованих проти Росії.

Про це пише Bloomberg, передає Главком.

Повідомляється, що відповідний пакет санкцій під назвою «Захист американській безпеці від агресії Кремля» комітет ухвалив у середу, 18 грудня.

Зокрема, документом пропонується посилення санкцій проти держборгу Росії перед США. Також пропонується ввести санкції проти інвесторів в російські проекти з видобутку скрапленого природного газу за межами Росії. Крім цього документ вводить обмеження стосовно 24 співробітників ФСБ, які причетні до інциденту із захопленням українських моряків у Керченській протоці, а також політичних діячів, олігархів та інших осіб, які сприяють незаконному і корупційної діяльності в Росії.

Далі законопроєкт буде винесений на розгляд повного складу Сенату, де в законопроект можуть бути внесені правки.

Нагадаємо, 17 грудня Сенат США схвалив законопроєкт про оборонний бюджет на 2020 рік, який включає введення санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2». 



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