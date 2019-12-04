Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Керченского моста
|20:15 18.12.2019
|Крым
Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Керченского моста.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Крым Информ.
«Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Объект был принят комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора. Согласно подписанному Росавтодором акту, конструктив выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов», - говорится в сообщении.
До 24 декабря железнодорожную часть моста передадут балансодержателю – федеральному госпредприятию «Крымская железная дорога».
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