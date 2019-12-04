Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Керченского моста.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Крым Информ.

«Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Объект был принят комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора. Согласно подписанному Росавтодором акту, конструктив выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов», - говорится в сообщении.

До 24 декабря железнодорожную часть моста передадут балансодержателю – федеральному госпредприятию «Крымская железная дорога».