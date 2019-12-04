Фігуранта так званої справи "українських диверсантів" Костянтина Давиденка доставлено в російську колонію в Саратові.

Про це з посиланням на адвоката Ольгу Дінзе повідомляє Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.

"За інформацією адвоката Ольги Дінзе, "українського шпигуна" Костянтина Давиденка доставлено в місто Саратов (РФ) у виправну колонію суворого режиму (ВК -10)", - йдеться у повідомленні КПГ.

За її даними, в листопаді 2019 року Костянтина Давиденка після суду другої інстанції двічі доставляли в СІЗО Краснодара. Наприкінці листопада правозахисникам стало відомо, що його вивезли з СІЗО Краснодара для етапування в колонію, в якій він відбуватиме покарання.

Як повідомлялося, Давиденко був затриманий у лютому 2018 року в Сімферополі. У червні 2019 року так званий Верховний суд Криму засудив його до 10,5 років колонії "за шпигунство". Як стверджувало слідство, він збирав дані про співробітників Росгвардії і ФСБ в окупованому Криму.

15 жовтня ВС РФ зменшив строк Давиденку до семи років.