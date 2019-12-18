На залізничній станції румунського міста Плоєшті зіткнулися два потяги, постраждали 11 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.ro.

Зіткнення сталося близько 16.00 між вантажним потягом, що перевозив цукор, і пасажирським потягом, на борту якого перебували 50 людей.

За попередніми даними, вантажний потяг проігнорував стоп-сигнал і зіткнувся з пасажирським потягом, який прямував з Плоєшті до Бухареста.

В результаті зіткнення декілька вагонів зійшли з рейок.

Залізничний рух як у напрямку Бухареста, так і в напрямку Плоєшті призупинили.

"Про людей дбають. Десять постраждалих забрали "швидкі", ще одного з множинними травмами з допомогою гелікоптера доставлять до Бухареста" - повідомили в інспектораті з надзвичайних ситуацій повіту Прахова.

Повідомляється, що серед постраждалих як пасажири, так і машиніст вантажного потяга.

Обставини аварії з’ясовують правоохоронні органи.